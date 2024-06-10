Глава минобороны Нидерландов без объявления визита прилетела в Киев

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прилетела в Киев 10 июня без объявления визита, где встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Об этом сам Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава правительства Украины поблагодарил Оллонгрен за помощь «в усилении украинской ПВО», отметив инициативу страны о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также он заявил, что Украина ожидает передачи истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Кроме того, стороны обсудили совместные проекты, саммит в Швейцарии и отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.

5 июня депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам. Депутат заявил, что около 50-60% обеспечения Европы углеводородами находится на побережье в Нидерландах.

3 июня руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что в случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут их сбивать.

Ранее Нидерланды разрешили использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по РФ.