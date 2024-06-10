Изгнанный из Госдумы Василий Власов рассказал, чем будет заниматься в Росаккредагентстве

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил «Газете.Ru», что уже неделю работает в Росаккредагентстве и курирует международное направление организации – признание дипломов иностранных специалистов. По словам Власова, его решение о переходе в Росаккредагентство было связано с тем, что к качеству образования в России сейчас много вопросов.

«Как заместитель руководителя я курирую международную деятельность — то, что касается признания дипломов иностранных специалистов. Это большой пласт работы: за год по госзаданию Росаккредагентство оказывает 126 тыс. консультаций по этому вопросу. У меня профильное образование, я окончил Московский педагогический государственный университет. С новой командой сейчас ведем достаточно активную работу. На данный момент управленческий состав Росаккредагентства формируется. Я пока первый заместитель, который назначен, в ближайшее время будут другие назначения. Учитывая, что сейчас больше всего вопросов к качеству образования и к образованию в целом, и что я профильный вуз окончил, принял решение, что мои знания, навыки будут больше востребованы и нужны в этом направлении. Работы непочатый край. Я всегда выбирал достаточно сложные темы для работы. Такой уж человек. Будучи депутатом Государственной думы, брал темы, которые другие не брали», — сказал он.

Власов заявил, что многие из бывших коллег поздравили его с назначением.

«Что касается того, кто какие палки в колеса вставлял, меня многие партийцы, с которыми я имею хорошие отношения, поздравили открыто и звонили, и депутаты из других фракций, и Дмитрий Грызлов позвонили мне, поздравили. Видно, когда в поиске новостей доходят до этой новости, они мне сразу набирают и поздравляют. Сегодня, видно, кто-то эту новость с сайта опубликовал, поэтому такое большое внимание», — заключил он.

Власов добавил, что из-за новой работы не планирует участвовать в выборах в Мосгордуму.

Власов был лишен мандата осенью 2023 года из-за отсутствия на заседаниях комиссии по регламенту, в которую он входил. Фракция ЛДПР, в которой он состоял, отказалась его поддерживать. Как он сам говорил «Газете.Ru», при «Жириновском такого не было».

В апреле 2024 года Власов подал иск в Верховный суд с целью восстановления своего депутатского мандата. В иске Власов утверждает, что в течение семи лет исполнял свои обязанности добросовестно и регулярно присутствовал на пленарных заседаниях нижней палаты парламента. К его иску приложены благодарности за продуктивную работу.

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