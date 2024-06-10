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В Молдавии приравняли дезинформацию к госизмене

Президент Молдавии Санду утвердила поправки в УК о государственной измене

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что к государственной измене в Молдавии были приравнены: переходы сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны и оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

Авторы поправок в УК республики подчеркнули в пояснительной записке, что враждебные действия против безопасности государства выражаются в том числе в дезинформации.

До этого глава представительства правозащитной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан заявил, что законопроект, который может изменить определение госизмены в законодательстве Молдавии, нарушит право граждан страны на свободу слова.

23 мая молдавские парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект, который расширяет понятие госизмены. Согласно новой трактовке, под измену родине попадают враждебные действия против государства, выражающиеся в «дезинформации общества».

Ранее Илан Шор оценил шансы молдавской оппозиции победить на президентских выборах.

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