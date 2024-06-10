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Швейцария взяла на себя ответственность за неприглашение РФ на конференцию по Украине

Кассис заявил, что Швейцария несет ответственность за неприглашение РФ на саммит

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Mike Segar/Reuters

Швейцария несет ответственность за то, что Россия не была приглашена на конференцию по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

«Это наш выбор, мы берем на себя ответственность за него», — сказал Кассис, подчеркнув, что Швейцария, как принимающее государство, несет ответственность за то, приглашать кого-то или нет.

По его словам, вопрос приглашения российской стороны обсуждался «со многими странами, не только с западными».

Берн взвесил все риски, подчеркнул министр и добавил, что некоторые страны «глобального Юга» требовали присутствия России, но Швейцария не хотела рисковать потерей участия украинской стороны.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.

До этого в Германии заявили, что Зеленский разочарован отказом КНР принять участие в саммите в Швейцарии.

Ранее Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина.

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