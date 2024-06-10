Швейцария взяла на себя ответственность за неприглашение РФ на конференцию по Украине

Швейцария несет ответственность за то, что Россия не была приглашена на конференцию по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

«Это наш выбор, мы берем на себя ответственность за него», — сказал Кассис, подчеркнув, что Швейцария, как принимающее государство, несет ответственность за то, приглашать кого-то или нет.

По его словам, вопрос приглашения российской стороны обсуждался «со многими странами, не только с западными».

Берн взвесил все риски, подчеркнул министр и добавил, что некоторые страны «глобального Юга» требовали присутствия России, но Швейцария не хотела рисковать потерей участия украинской стороны.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.

До этого в Германии заявили, что Зеленский разочарован отказом КНР принять участие в саммите в Швейцарии.

Ранее Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина.