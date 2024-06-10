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Лавров назвал тернистым переход к новому мироустройству

Лавров заявил, что переход к новому мироустройству займет целую эпоху

Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернисты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СМИД БРИКС, передает РИА Новости.

Он отметил, что расширение БРИКС является наглядным подтверждением процесса формирования многополярного миропорядка.

По его мнению, в данный момент происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из стран глобального юга и востока, которые выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства и цивилизационного многообразия.

Лавров также заявил, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а санкционные инструменты они используют как оружие.

До этого организаторы сообщили, что на СМИД БРИКС ожидается участие 22 стран.

Совещание началось 10 июня в Нижнем Новгороде. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в прошлом году. Совместное заявление будет подготовлено по итогам встречи.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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