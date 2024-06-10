Рогов оценил сообщения о создании Новороссии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал преждевременным разговоры о появлении нового федерального округа России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это решение, также как и назначение полпреда, является исключительно прерогативой президента Российской Федерации», — заявил Рогов.

По словам чиновника, сейчас перед новыми регионами стоят более насущные вопросы — повышение уровня жизни до общероссийских стандартов.

«В той же Запорожской области самыми насущными вопросами на сегодня являются систематические задержки выплаты зарплаты и кризисное состояние двух крупнейших областных ГУПов: Государственный зерновой оператор и Бердянский морской торговый порт», — отметил он.

До этого в Кремле прокомментировали планы о создании нового федерального округа в России.

Ранее запорожский губернатор Балицкий объявил о создании Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.