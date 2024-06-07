Лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией

В отношениях между Арменией и Россией появился кризис, странам требуется новый и глубокий диалог, основанный на уже существующих соглашениях. Об этом заявил на пресс-конференции с иностранными журналистами лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт, передает ТАСС.

По его словам, отношения между странами не в лучшем состоянии, если не сказать, что они испорчены.

«Поэтому, хотя у нас есть много вопросов к российской стороне, все эти отношения необходимо вывести на уровень соответствующих договорных соглашений, перевести в нормальное русло», — сказал священнослужитель.

Архиепископ добавил, что отношения Армении с другими странами не могут развиваться с логикой «против кого-то», «во всем Ереван должен придерживаться армянских интересов».

В Армении около месяц проходят массовые акции с целью добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция уже заявила, что ее кандидатом на пост нового премьера является архиепископ Баграт.

Ранее в Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании.