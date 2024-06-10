Китай хочет укреплять координацию с РФ для защиты интересов развивающихся стран

Китаю и России важно укреплять координацию для защиты законных интересов и интересов развивающихся стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Нам действительно важно укреплять координацию в многосторонних структурах, чтобы защитить наши законные интересы. В то же время это делается для защиты общих интересов развивающихся стран», — сказал он на переговорах со своим коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

Президент РФ Владимир Путин «успешно» посетил Китай и задача теперь состоит в реализации договоренностей на высшем уровне, отметил министр.

Стратегический выбор в пользу отстаивания коренных интересов РФ и КНР, по его словам, отвечает «естественному ходу событий и веяниям времени».

До этого Сергей Лавров на переговорах с Ван И выразил признательность КНР за решение не участвовать в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.