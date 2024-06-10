Медведев призвал Шольца и Макрона уйти в отставку

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после результатов выборов в Европарламент (ЕП) канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы уйти в отставку. Своим мнением он поделился в соцсети X.

По словам Медведева, Шольцу и Макрону нужно отправиться «на свалку истории». Он отметил, что результаты выборов в ЕП отражают «неумелую» экономическую и миграционную политику» двух европейских политиков, поддерживающих «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее постоянный представитель РФ в Европейском союзе Кирилл Логвинов высказался о выборах в ЕП.