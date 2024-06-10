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В Кремле прокомментировали поражение партии Макрона на выборах в Европарламент

Песков: итоги выборов в Европарламент во Франции — это внутреннее дело страны

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Кремле считают внутренним делом Франции последствия выборов в Европарламент, в ходе которых партия «Возрождение» президента Эммануэля Макрона потерпела поражение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело французской республики. Мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела стран», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что смена ведущих политических игроков во Франции не является каким-то новым явлением. По его словам, Россия, конечно, будет наблюдать за переменами в политической жизни республики, но не забывает, что в настоящее время руководство страны относится к РФ недружелюбно и даже враждебно.

Партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив Национальному объединению, одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.

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