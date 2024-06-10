Песков прокомментировал прошедшие выборы в Европейский парламент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Европейский парламент выборы.

«Судя по всему, большинство будет проевропейским и проукраинским. Однако еще предстоит проанализировать будущую композицию Европарламента. Но мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в ЕС. — прим. ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки. Внимательно наблюдаем за этими процессами», — сказал представитель Кремля.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее экс-разведчик США Эдвард Сноуден заявил, что провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент.