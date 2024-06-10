Политические перспективы Владимира Зеленского не имеют смысла, поскольку его использует НАТО. Об этом РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его мнению, даже внутренняя ситуация на Украине может привести к тому, что Зеленский отправится в небытие. Развожаев считает, что нынешний украинский лидер давно ни с какой политикой не связан и является марионеткой альянса.

«Как история показывает, такие люди обычно кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии. Как только он перестанет быть полезен и эффективен по тем или иным причинам, в том числе, может быть, и с недовольством внутри Украины, рано или поздно внутренняя динамика может привести к тому, что этого человека просто отправят в небытие», — сказал он.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Вашингтон использует Зеленского, а затем выкинет его на помойку как ненужную марионетку.

Ранее в Турции указали на смену отношения Запада к Зеленскому.