Украинского чиновника не пускают на конференцию в ФРГ из-за разногласий в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отклонил просьбу главы агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема отправиться на конференцию в ФРГ по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня, из-за разногласий в Киеве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо чиновника.

По словам Найема, разногласия в Киеве носят внутриполитический характер.

«Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин», — поделился чиновник.

Авторы публикации уточнили, что решение о недопуске Найема на конференцию может создать впечатление, что правительство Украины не считает восстановление страны неотложным вопросом.

До этого газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский в последние несколько недель отстранил от выполнения обязанностей ряд высокопоставленных чиновников, которые имели наиболее тесные связи с американским правительством.

Ранее Шмыгаль раскрыл, сколько Украина получит от ЕС в 2024 году по «плану Украины».