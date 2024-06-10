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В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: конфликт на Украине выходит в новую фазу

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что конфликт на Украине входит в новую фазу противостояния. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, ситуация на фронте у Вооруженных сил Украины (ВСУ) напряженная. Он считает, что на фоне больших потерь украинское командование будет делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — сказал Константинов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению главы крымского парламента, западные страны живут колониальным мышлением и их волнует только своя экономика.

До этого профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. По его словам, у Киева нет шансов на победу, а ВСУ удастся продержаться еще некоторое время из-за помощи со стороны Запада. Тем не менее, ВСУ будут нести большие потери в живой силе и отступать по всей линии соприкосновения.

Ранее В США признали ответственность за конфликт на Украине.

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