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В Казахстане высказались об участии в мирной конференции по Украине

МИД Казахстана: Астана не определилась с позицией по участию в форуме по Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана еще не выбрала определенную позицию по участию в форуме по Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения, как с Украиной, так и с Россией», — заявил дипломат.

Перед этим МИД Индии заявил, что еще не принял решения по участию в саммите по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в середине июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда», поскольку ее на этом форуме не будет.

Ранее Песков не исключил сюрпризы на швейцарской конференции по Украине.

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