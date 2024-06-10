Макрон объяснится перед французами после роспуска Национального собрания

Президент Франции Эммануэль в ближайшие дни выступит с речью и объяснит дальнейший план действий после решения распустить парламент на фоне поражения партии «Возрождения» на выборах в Европарламент. Об этом пишет Le Figaro.

В материале отмечается, что решение Макрона распустить парламент и назначить досрочные выборы стало неожиданностью, и в своей речи он намерен рассказать о дальнейшем плане действий.

До этого сообщалось, что Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В связи с этим лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять Францией.

По словам политика, она приветствует решение главы государства Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении в стране досрочных выборов. Ле Пен подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Европарламент «унижением для Макрона».