Байдена призвали взять лидерство в вопросе вступления Украины в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен взять лидерство по вопросу вступления Украины в НАТО и на предстоящем саммите в Вашингтоне определить четкие пути Киева в альянс. Об этом пишет The Hill.

Как следует из текста, администрация Байдена дала понять, что предстоящий саммит НАТО станет «мостом к членству» Украины, однако не привела подробностей. Президент США должен не только выполнить это обещание, но и возглавить альянс в определении четкого и конкретного пути вступления Киева в Североатлантический альянс, говорится в тексте.

«Ясный шаг на вашингтонском саммите, который выведет Украину на путь к членству в НАТО, дает Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО сильную и неоспоримую заинтересованность в успехе Украины на поле боя. Начав смещать центр международной поддержки от Вашингтона к Брюсселю, такое решение помогло бы гарантировать поддержку со стороны партнеров Украины по НАТО независимо от политики, исходящей из Вашингтона», — пишет The Hill.

В материале отмечается, что президентские выборы в США «непредсказуемы», поэтому Байдену следует подготовиться к сохранению своего наследия в случае проигрыша Дональду Трампу за пост в Белом доме.

До этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев отказался ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее в США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО.