В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

Глава Белого дома Джо Байден может блокировать вступление Украины в НАТО в связи со своими опасениями перед президентскими выборами. Об этом сообщает Business Insider.
«Байден пытается укрепить среди американцев идею о том, что Соединенные Штаты не втягиваются в конфликт, чтобы исключить снижение своих шансов на переизбрание», — говорится в публикации.
Обозреватели считают, что действующий президент США, похоже, подвел черту под заявкой Киева на вступление в альянс.
«Это стало ударом для чиновников Украины, которые последовательно настаивали на вступлении страны в Североатлантический альянс после войны», — отмечают журналисты.
Издание приводит слова Байдена из интервью Time о том, что он не готов поддержать «натовизацию Украины», поскольку стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.
До этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев отказался ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.
Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.