Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Белого дома Джо Байден может блокировать вступление Украины в НАТО в связи со своими опасениями перед президентскими выборами. Об этом сообщает Business Insider.

«Байден пытается укрепить среди американцев идею о том, что Соединенные Штаты не втягиваются в конфликт, чтобы исключить снижение своих шансов на переизбрание», — говорится в публикации.

Обозреватели считают, что действующий президент США, похоже, подвел черту под заявкой Киева на вступление в альянс.

«Это стало ударом для чиновников Украины, которые последовательно настаивали на вступлении страны в Североатлантический альянс после войны», — отмечают журналисты.

Издание приводит слова Байдена из интервью Time о том, что он не готов поддержать «натовизацию Украины», поскольку стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.

До этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев отказался ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами