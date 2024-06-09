Глава Белого дома Джо Байден может блокировать вступление Украины в НАТО в связи со своими опасениями перед президентскими выборами. Об этом сообщает Business Insider.

«Байден пытается укрепить среди американцев идею о том, что Соединенные Штаты не втягиваются в конфликт, чтобы исключить снижение своих шансов на переизбрание», — говорится в публикации.

Обозреватели считают, что действующий президент США, похоже, подвел черту под заявкой Киева на вступление в альянс.

«Это стало ударом для чиновников Украины, которые последовательно настаивали на вступлении страны в Североатлантический альянс после войны», — отмечают журналисты.

Издание приводит слова Байдена из интервью Time о том, что он не готов поддержать «натовизацию Украины», поскольку стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.

До этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев отказался ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.