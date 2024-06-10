Президент Зимбабве выступил с предложениями к Путину

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным предложил много сфер сотрудничества у себя в стране. Об этом глава африканской республики заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», — сказал Мнангагва.

В частности, он обратил внимание, что в отношении сельского хозяйства его стране необходима дальнейшая механизация. Как отметил политик, Россия обладает мощностями, чтобы поддерживать Зимбабве в этой области.

Он также рассказал, что в регионе, в котором находится республика, распространены засухи.

«Нам надо строить больше дамб, чтобы вне зависимости от засух у нас было достаточно ресурсов для полива, чтобы обеспечивать себя произведенной в стране едой», — продолжил лидер африканского государства.

Он добавил, что Зимбабве также нужны удобрения.

До этого Мнангагва рассказал, что его страна хочет вступить в БРИКС, данный вопрос обсуждался с Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Зимбабве заявил о поддержке Путина в Африке.