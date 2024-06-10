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Риттер высказался о ситуации с изъятием у него паспорта

Риттер заявил о своей неопределенности по обращению в суд из-за изъятия паспорта

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший американский шпион Скотт Риттер пока не принял окончательного решения о возможном обращении в суд в связи с конфискацией его паспорта властями США перед его поездкой в Россию. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он отметил, что сначала намерен тщательно выяснить обстоятельства произошедшего и на каком основании было принято такое решение. По его словам, в настоящее время нет возможности официально комментировать произошедшее.

До этого Риттер заявлял о своем намерении оспорить действия по изъятию паспорта, которые он считает незаконными. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают его конституционные права.

В начале июня Государственный департамент США изъял паспорт у Скотта Риттера, который собирался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).

Также Риттер обвинил Запад в создании для России образа врага в СМИ. По его словам, Россия в западных массмедиа должна считаться врагом, достойным конфронтации. Объективную реальность, в которой Москва не является противником, Запад принять не готов, указал экс-разведчик.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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