Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия, в которую входит фон дер Ляйен, одержала победу на выборах в Европарламент

ЕНП, в которую входит фон дер Ляйен, заняла 1-е место на выборах в Европарламент

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, одерживает уверенную победу на выборах в Европарламент. Об этом со ссылкой на нынешнюю главу Европарламента Роберту Метсолу сообщает ТАСС.

ЕНП получит 189 депутатских мандатов из 720, тем самым улучшив свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Второе место, 135 мест, получили социалисты. На третье место с 80 мандатами вышли либералы.

Европейский парламент нового состава начнет работать уже 11 июня.

До этого сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европейский парламент в ФРГ.

10 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партии, которые выступают против оказания помощи Украине, усилили свои позиции по итогам выборов в Европейский парламент.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами