Партия, в которую входит фон дер Ляйен, одержала победу на выборах в Европарламент

Европейская народная партия (ЕНП), членом которой является председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, одерживает уверенную победу на выборах в Европарламент. Об этом со ссылкой на нынешнюю главу Европарламента Роберту Метсолу сообщает ТАСС.

ЕНП получит 189 депутатских мандатов из 720, тем самым улучшив свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Второе место, 135 мест, получили социалисты. На третье место с 80 мандатами вышли либералы.

Европейский парламент нового состава начнет работать уже 11 июня.

До этого сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европейский парламент в ФРГ.

10 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партии, которые выступают против оказания помощи Украине, усилили свои позиции по итогам выборов в Европейский парламент.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.