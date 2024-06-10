Глава ЕК пообещала «поставить заслон экстремистам» в Европарламенте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах в Европарламент, заявила, что планирует поставить «заслон правым и левым экстремистам». Об этом пишет бельгийское издание Echo.

«Совместно мы поставим заслон экстремистам из числа правых и левых», — сказала фон дер Ляйен.

По оценкам, явка на выборы в Европарламент (ЕП) составила 51%, что немного выше, чем на прошлых выборах в 2019 году, когда она составила 50,66%.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в ЕП, которые состоялись в период с 6 по 9 июня.

В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП. До этого члены этих фракций занимали 118 мест в парламенте, поэтому на следующие пять лет их представленность в законодательном органе вырастет с 16,7 до 18,5%. Тем не менее глава ЕП Роберта Метсола предупредила, что это только предварительные результаты и они еще могут измениться.

Ранее лидер ЕНП призвал переназначить фон дер Ляйен главой ЕК.