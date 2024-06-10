Макрон озабочен победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

Партии, которые выступают против оказания помощи Украине, усилили свои позиции по итогам выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, результат этих выборов не лучший для партий, которые отстаивают европейскую интеграцию, среди которых президентский лагерь во Франции. Как отметил французский лидер, «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине».

До этого сообщалось, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее постоянный представитель РФ в Европейском союзе Кирилл Логвинов высказался о выборах в ЕП.