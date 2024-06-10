Лидер ЕНП призвал переназначить фон дер Ляйен главой ЕК

Глава фракции «Европейская народная партия» (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования свидетельствуют о том, что кандидат от ЕНП на следующий срок Урсула фон дер Ляйен должна быть переназначена на пост главы Еврокомиссии. Его цитирует РИА Новости.

Для переизбрания на пост главы ЕК Фон дер Ляйен должна заручиться поддержкой минимум 361 евродепутата.

«Так как мы выиграли эти выборы, то можем призвать другие политические фракции поддержать фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии», — сказал Вебер.

До этого сообщалось, что «Европейская народная партия» заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее постоянный представитель РФ в Европейском союзе Кирилл Логвинов высказался о выборах в ЕП.