Противники Пашиняна дошли до здания парламента

Участники протеста, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, смогли дойти до здания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что митингующих встретила полиция. Сотрудники правоохранительных органов не пропускают протестующих на улицу Димерчана.

До этого лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства. Мужчина потребовал от депутатов рассмотреть соответствующий вопрос уже 11 июня. В то же время он обратился к сторонникам, попросив их с 10 июня в течение следующих 96 часов устраивать массовые акции неповиновения ради оказания давления на власти страны.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о протестах в Армении.