В Израиле министр объявил о выходе из правительства Нетаньяху

Член кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что выходит из чрезвычайного правительства премьера Биньямина Нетаньяху, поскольку его правительство не смогло выполнить его условий по выдвинутому ультиматуму. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе, которая станет оправданием той болезненной цены, которую мы продолжаем платить. Поэтому сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство с тяжелым, но полным сердцем. Сегодня мы сражаемся за судьбу Государства Израиль для будущих поколений», — сказал Ганц.

По его словам, для обеспечения победы над движением ХАМАС необходимо осенью провести выборы для того, чтобы сформировать новое правительство, «которые в конечном итоге создадут правительство, которое завоюет доверие людей и будет способно решать проблемы».

До этого сообщалось, что в канцелярии Нетаньяху назвали пустыми словами ультиматум члена кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Ганца о намерении покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня.

Ранее в Израиле полиция разогнала антиправительственный митинг.