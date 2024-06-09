Лавров прибыл в Нижний Новгород для участия в мероприятиях БРИКС

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород, где состоится совещание министров иностранных дел (СМИД) стран — членов БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Встретили главу МИД России Сергея Лаврова в Нижнем Новгороде в рамках масштабных мероприятий по линии БРИКС!» — отметил глава региона.

Совещание министров иностранных дел стран — членов БРИКС начнется 10 июня и продлится два дня. Оно станет первым подобным мероприятием с момента расширения организации в 2023 году.

При этом главы внешнеполитических ведомств стран — членов БРИКС станут не единственными участниками встречи. К обсуждению также присоединятся представители государств — друзей организации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе 2023 года в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялся саммит БРИКС, на котором было принято решение о расширении организации. С 1 января текущего года в клуб вступили Иран, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также страной — членом должна была стать Аргентина, но в последний момент местные власти отозвали соответствующую заявку.

Ранее в Турции заявили о желании вступить в БРИКС.