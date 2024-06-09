Президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине. Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул на втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа», передает РИА Новости.

«Если они победят, то результаты этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий. Они загонят нашу страну в войну на Украине. И уже сейчас обсуждают с Макроном отправку наших инженеров и саперов», — сказала Гуцул.

9 июня Евгения Гуцул изъявила желание снова встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после ПМЭФ, но она не боится.

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия за последние четыре года нахождения европейцев во власти страны потеряла свыше 15% населения.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Гуцул предрекла восстание в Молдавии в случае объединения с Румынией.