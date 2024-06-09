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В Армении от парламента потребовали провести заседание о роспуске кабмина

Лидер оппозиции Армении призвал парламент рассмотреть вопрос о роспуске кабмина

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Reuters

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина потребовал от депутатов рассмотреть соответствующий вопрос уже 11 июня. В то же время он обратился к сторонникам, попросив их с 10 июня в течение следующих 96 часов устраивать массовые акции неповиновения ради оказания давления на власти страны.

«Сейчас мы должны принять решение. Мы можем решить нашу задачу, если с завтрашнего дня всего лишь в течение четырех дней беспрерывно, не выходя на работу, без отдыха и сна мы выйдем на улицы и навяжем свою волю», — сказал Галстанян.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Незадолго до начала демонстрации в центре столицы были сконцентрированы крупные силы полиции. В частности, сотрудники правоохранительных органов оцепили здание правительства Армении и перекрыли все входы в него. Когда Галстанян анонсировал эту акцию протеста, он заявил, что она должна стать ключевой для достижения заявленных целей.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о протестах в Армении.

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