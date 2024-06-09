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В Швейцарии заявили, что конференция по Украине может обернуться полным фиаско

Temps: швейцарская конференция по Украине рискует обернуться полным фиаско

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Denis Balibouse/Reuters

Саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии, рискует потерпеть фиаско, так как Берн сыграл на руку Владимиру Зеленскому в ущерб своей собственной политике. Об этом пишет швейцарская газета Temps.

Издание считает, что «формула мира» Зеленского выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как на поле боя Украина находится в затруднительном положении.

В материале сказано, что страны глобального Юга, которые решили не ехать на эту конференцию, оставили саммит в довольно бесплодной западной обстановке.

8 июня вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что швейцарская конференция по Украине не будет способствовать переговорному процессу, так как на ней соберутся страны, готовые дальше поддерживать милитаризацию и нацификацию Киева.

В этот же день издание Responsible Statecraft писало, что требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой.

7 июня стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который в июне состоится в Швейцарии.

Ранее в МИД РФ заявили, что участники конференции по Швейцарии не хотят мира.

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