В Казахстане начали рассматривать петицию против пропаганды ЛГБТ

Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На официальном портале «E-Petition.kz» опубликованная петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан!» собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для рассмотрения петиции в министерстве необходимо, чтобы она собрала 50 тысяч подписей. Срок рассмотрения заявки составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

В России движение ЛГБТ запрещено. Недавно Таганский районный суд города Москвы привлек к административной ответственности онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных ценностей.

9 мая стало известно, что административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и Кинопоиска, причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ.

Ранее суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению ролик с ЛГБТ-балетом.