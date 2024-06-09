МИД РФ направил Армении ноту протеста

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает NEWS.ru.

«Расцениваем посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана», — заявила она.

Она напомнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, поэтому его реакция вполне объяснима.

До этого она выступила с обращением к армянской стороне, где просила передать РФ список людей, «погибших» в Буче во время пребывания там российских военных.

Незадолго до этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к общей работе по созданию единого оборонного пространства с Российской Федерацией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Захарова призвала фонд Клуни назвать имена лежавших в Буче людей.