Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию из-за участия в ПМЭФ

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, втором съезде оппозиционного блока «Победа». Об этом пишет РИА Новости.

«Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Мы не знаем, что ожидать», — сказала она.

До этого сообщалось, что Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье. На нем планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии.

Гуцул также заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор, глава запрещенной в Молдавии партии «Шор» в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России.