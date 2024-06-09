Сегодня Молдавия захвачена проевропейцами, установлен тотальный режим. Об этом заявил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор, слова которого передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что президента Молдавии Майу Санду можно победить на выборах. Шор заявил, что оппозиция сделает это.

9 июня председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявил, что Молдавию превращают в «анти-Россию №2», но оппозиция будет этому сопротивляться. Он отметил, что референдум о евроинтеграции в Молдавии нужен для завершения колонизации страны.

9 июня глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

В этот же день Илан Шор сообщил, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что страна может пойти по украинскому сценарию.