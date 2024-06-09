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В Молдавии заявили, что страну делают «анти-Россией номер два»

Депутат Боля: Молдавию превращают в анти-Россию номер два

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Shutterstock

Молдавию превращают в «анти-Россию №2», но оппозиция будет этому сопротивляться. Об этом заявил депутат парламента Молдавии, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля, слова которого передает ТАСС.

«Готовят нашу страну, к сожалению, милитаризируют и делают из нее анти-Россию №2. Конечно мы этому будем сопротивляться решительно», — заявил он.

Он отметил, что референдум о евроинтеграции в Молдавии нужен для завершения колонизации страны.

9 июня глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

В этот же день лидер «Победы» Илан Шор сообщил, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

До этого бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон заявил, что не покинет страну в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации.

Ранее в Молдавии предрекли серьезные протесты после выборов президента.

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