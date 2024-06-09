Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает РИА Новости.

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» проходит в Москве в воскресенье. На нем планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии.

Гуцул также заявляла, что евроинтеграция негативно сказалась на Молдавии и уровне жизни ее населения, вместо обещанного развития стране нанесли ущерб.

Незадолго до этого она заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

До этого Гуцул рассказала, Гагаузия обратится за помощью к России в случае, если молдавское руководство решит объединиться с Румынией.

Ранее глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России.