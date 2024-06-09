В Кремле рассказали о цензуре в западных СМИ

Западные государства вошли в «предвоенный экстаз» и под этим предлогом начали цензурировать свои СМИ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, цензуре подвержены даже самые крупные международные агентства.

«Они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами. Входя вот в этот предвоенный экстаз, они соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что материалы самых уважаемых СМИ США и Британии написаны под диктовку. Кроме того, Песков сравнил донесение Россией своей позиции с ездой на велосипеде. Он отметил, что «педали нужно крутить постоянно».

17 мая Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на своей территории.

3 июня представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что Европейский союз готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что администрация президента США Джо Байдена подвергает цензуре все вопросы, которые содержат критику украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что TikTok вводит «политическую» цензуру.