В Иране определились с кандидатами на пост президента

В Иране завершился отбор кандидатов в президенты. Об этом со ссылкой на гостелеканал IRIB сообщает ТАСС.

Отбор проводил совет стражей конституции Исламской республики. По словам официального представителя ведомства Хади Тахана Назифа, список с именами кандидатов направили в министерство внутренних дел Ирана.

14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более десяти часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

3 июня стало известно, что документы на участие в выборах президента Ирана подали 80 граждан. Больше половины кандидатов, 43 человека, подали заявки в избирком в последний день, а в целом на это было отведено пять дней.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.