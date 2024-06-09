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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР

Зампредседателя Совета министров РСФСР и депутат ГД Валерий Сайкин умер в 86 лет

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Борис Приходько/РИА Новости

На 87 году жизни умер заместитель председателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России в соцсети «ВКонтакте».

Сайкин является двукратным чемпионом СССР по классической борьбе среди юношей. В 1981 году он стал заместителем гендиректора ПО »ЗИЛ», а в 1982-1986 годах был назначен гендиректором предприятия. В 1986-м Сайкин был избран председателем Мосгорисполкома. В 1990 году он стал заместителем председателя Совета министров РСФСР.

3 июня Бригитте Бирляйн, ставшая первой в истории Австрии женщиной-канцлером, скончалась на 75-ом году жизни.

Днем ранее стало известно, что бывший заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер 1 июня после скоротечной болезни в возрасте 81 года.

Ранее умерла заслуженная артистка России Инна Алабина.

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