Умер зампредседателя Совета министров РСФСР

На 87 году жизни умер заместитель председателя Совета министров РСФСР, депутат Госдумы третьего созыва и двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России в соцсети «ВКонтакте».

Сайкин является двукратным чемпионом СССР по классической борьбе среди юношей. В 1981 году он стал заместителем гендиректора ПО »ЗИЛ», а в 1982-1986 годах был назначен гендиректором предприятия. В 1986-м Сайкин был избран председателем Мосгорисполкома. В 1990 году он стал заместителем председателя Совета министров РСФСР.

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