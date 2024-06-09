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Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

Лавров заявил, что на Западе поймут сигнал Путина о поставках оружия

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны мира на Западе услышали и поняли. Об этом он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», — сказал он.

Он отметил, что слова Путина на Западе поняли и сделают выводы.

До этого Путин заявил, что Россия пока не занимается поставками противникам Запада дальнобойного оружия, но оставляет за собой право это делать. Касаясь сроков возможных поставок, Путин отметил, что они будут «не завтра», так как любой такой транш сопряжен с обстоятельствами, которые «нельзя не учитывать». В качестве примера Путин напомнил о поставках Западом вооружений в зону боевых действий и призывах использовать арсенал по российской территории.

Ранее Медведев отреагировал на обращение Шольца к Путину словами «рамсы попутал».

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