В Карлсруэ напали на двух депутатов «Альтернативы для Германии»

В Карлсруэ на юго-западе Германии два члена городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглись нападению. Об этом сообщает Spiegel.

ЧП произошло у кафе в центре города. Неизвестные в масках напали на троих человек, среди которых были двое политиков от АдГ. В полиции сообщили, что пострадавшие получили легкие ранения. Правоохранительные органы задержали пятерых человек, после установления личности они были отпущены. В местном отделении АдГ утверждают, что в нападении участвовали левые активисты.

7 июня неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые проходят 9 июня. 15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.