Додон отверг обвинения в том, что его единственного не преследует Кишинев

Бывший президент Молдавии и глава партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опроверг утверждения о том, что он единственный из оппозиции не подвергся давлению. Его слова передает РИА Новости.

По словам Додона, за последние два года в отношении него было возбуждено 13 уголовных дел.

«Я первый в истории президент Молдавии, который сидел в СИЗО, плюс шесть месяцев домашнего ареста, плюс уголовные дела на мою супругу и мою 70-летнюю маму», — пояснил бывший президент Молдавии.

Он добавил, что в отношении каждого руководителя партии социалистов возбуждено по пять--шесть уголовных дел.

До этого Додон призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. Он выразил уверенность, что Санду проиграет на выборах в Молдавии.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.