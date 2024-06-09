В США призвали Байдена скорее найти способы урегулирования конфликта на Украине

Президенту США Джо Байдену необходимо как можно скорее найти способы урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявляет издание The Nation.

Авторы материала называют в качестве ошибки властей США на Украине «вступление в драку из-за расширения НАТО на «заднем дворе» России». Обозреватели утверждают, что такое решение стало «трагическим и дорогостоящим».

«Ради украинского народа администрации Байдена нужно найти выход из этой ситуации в ближайшее время», — говорится в статье.

В публикации говорится, что на сегодняшний день Россия обладает более крупной и боеспособной армией, чем в начале вооруженного конфликта, а Украина в это время, подчеркивают авторы статьи, все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Соединенным Штатам следует не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан иронически назвал «великолепной» инициативу США по выделению Украине кредита на $40 млрд под гарантии европейских стран.

Ранее в США заявили о планах Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт.