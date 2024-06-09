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В США призвали Байдена скорее найти способы урегулирования конфликта на Украине

The Nation призвал Байдена как можно быстрее прекратить украинский конфликт

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президенту США Джо Байдену необходимо как можно скорее найти способы урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявляет издание The Nation.

Авторы материала называют в качестве ошибки властей США на Украине «вступление в драку из-за расширения НАТО на «заднем дворе» России». Обозреватели утверждают, что такое решение стало «трагическим и дорогостоящим».

«Ради украинского народа администрации Байдена нужно найти выход из этой ситуации в ближайшее время», — говорится в статье.

В публикации говорится, что на сегодняшний день Россия обладает более крупной и боеспособной армией, чем в начале вооруженного конфликта, а Украина в это время, подчеркивают авторы статьи, все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Соединенным Штатам следует не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан иронически назвал «великолепной» инициативу США по выделению Украине кредита на $40 млрд под гарантии европейских стран.

Ранее в США заявили о планах Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт.

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