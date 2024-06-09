Додон озвучил убытки Молдавии из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что убытки Молдавии от игнорирования ЕАЭС и СНГ составили миллиарды долларов. Его слова передает ТАСС.

Додон отметил, что президент Молдавии Майя Санду после своего прихода к власти говорила, что Кишинев не будет выходить из СНГ и сохранит дружеские отношения с Москвой.

«Последние полтора года мы видим то, что видим. Но нас спасает то, что выход из СНГ невозможен в одностороннем порядке, это должно быть решение стран СНГ. Мы должны вернуться на эти площадки. Потому что это соответствует нашим национальным интересам», — пояснил бывший президент Молдавии.

До этого Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) называл дискриминацию Гагаузии официальным Кишиневом «очень опасной».

Он добавил, что неделю назад Кишинев принял решение закрыть суд в Гагаузии и перенести его в другой регион.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.