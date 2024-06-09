Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Додон озвучил убытки Молдавии из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ

Додон: Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования СНГ и ЕАЭС

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что убытки Молдавии от игнорирования ЕАЭС и СНГ составили миллиарды долларов. Его слова передает ТАСС.

Додон отметил, что президент Молдавии Майя Санду после своего прихода к власти говорила, что Кишинев не будет выходить из СНГ и сохранит дружеские отношения с Москвой.

«Последние полтора года мы видим то, что видим. Но нас спасает то, что выход из СНГ невозможен в одностороннем порядке, это должно быть решение стран СНГ. Мы должны вернуться на эти площадки. Потому что это соответствует нашим национальным интересам», — пояснил бывший президент Молдавии.

До этого Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) называл дискриминацию Гагаузии официальным Кишиневом «очень опасной».

Он добавил, что неделю назад Кишинев принял решение закрыть суд в Гагаузии и перенести его в другой регион.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами