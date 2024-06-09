Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский предложил всем сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

Мединский в ответ на возбуждение дела предложил СБУ почитать его учебник истории

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Помощник президента РФ Владимир Мединский в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ заявил, что с воодушевлением узнал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, и предложил направить экземпляры сотрудникам ведомства.

По его мнению, он с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном многого добились в деле исторического просвещения.

«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял», — сказал Мединский.

До этого СБУ сообщила, что на Украине заведено уголовное дело на Владимира Мединского и ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова.

Ранее на Украине трех депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами