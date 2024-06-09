Мединский предложил всем сотрудникам СБУ прочитать его учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ заявил, что с воодушевлением узнал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за его участия в составлении учебника истории, и предложил направить экземпляры сотрудникам ведомства.

По его мнению, он с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном многого добились в деле исторического просвещения.

«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял», — сказал Мединский.

До этого СБУ сообщила, что на Украине заведено уголовное дело на Владимира Мединского и ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова.

Ранее на Украине трех депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.