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В МИД РФ заявили о внутренней ущербности США

Захарова заявила о внутренней ущербности Соединенных Штатов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявила, что использование Соединенными Штатами темы России для своих внутренних задач, говорит лишь об их внутренней ущербности. Слова дипломата передает РИА Новости.

Захарова прокомментировала заявление Белого дома о необходимости увеличить ядерный арсенал. По ее словам, Вашингтон постоянно использует слова, связанные с Россией, чтобы выстроить «какие-то свои концептуальные вещи».

«Все время они как-то используют тему России для решения своих внутренних задач. О чем это говорит? Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности», — сказала она.

Дипломат напомнила о существовании ядерной доктрины и добавила, что в документ внесут коррективы, если потребуется ее доработка.

7 июня Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия.

Ранее Китай обвинил США в подрыве режима ядерного разоружения.

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