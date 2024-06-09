Президента Молдавии Санду уличили в подготовке страны к войне

Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, заявил бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне», — сказал политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На это указывают регулярные учения молдавской армии с солдатами Североатлантического альянса, которые проходят на территории нейтральной Молдавии, отметил Додон. Также он сообщил о самолетах США, которые часто садятся в аэропортах Молдавии, и на поезда, перевозящие некие закрытые грузы из Румынии на Украину. Все это происходит на фоне увеличения оборонного бюджета страны, закупок вооружения и активного привлечения резервистов в военкоматы, сказал экс-президент.

«Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», — подчеркнул Додон.

До этого Додон заявил, что не исключает участия в президентских выборах в стране предстоящей осенью.

До этого стало известно, что осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Что стоит на кону и как на ситуацию влияет приднестровский и украинский фактор, «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Ранее Додон назвал президента Молдавии Санду диктатором и пожелал ей покинуть страну.