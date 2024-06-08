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Додон не исключил своего участия в выборах президента Молдавии

Додон не исключил своего участия в президентских выборах Молдавии этой осенью

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Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что не исключает участия в президентских выборах в стране предстоящей осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если будет шанс победить Майю Санду, я могу пойти на выборы президента в этот год», — сказал Додон.

Он уточнил, что это станет возможным при условии, если в стране не найдут единого кандидата от оппозиции.

Экс-президент Молдавии подчеркнул, что не болеет амбициями, чтобы любой ценой участвовать в выборах. По его словам, для сторонников Партии социалистов, важнее результат: поменять власть, которая уничтожает Республику Молдова.

До этого стало известно, что осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Что стоит на кону и как на ситуацию влияет приднестровский и украинский фактор, «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Раннее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил о стягивании военной техники Молдавии к границе.

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