Иран не считает военное противостояние России и западных стран решением проблемы по Украине, поэтому призывает стороны к диалогу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Али Багери, передает CNN.

«Наш совет обеим сторонам — использовать диалог в политическом контексте», — сказал он.

Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что у России нет необходимости тратить ядерное оружие на Британию.

Экс-американский разведчик и экс-инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) Скотт Риттер сообщил, что правительства западных стран конструируют для России образ врага в СМИ. Его слова с сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина.