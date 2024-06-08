Премьер Дании восстанавливается после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен восстанавливается после травмы, полученной в результате нападения злоумышленника в Копенгагене. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что премьер находилась в состоянии шока. Она получила легкую травму шеи. Планировавшиеся на субботу, 8 июня, рабочие мероприятия премьера были отменены.

7 июня неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ожидается, что премьер Словакии вернется к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.