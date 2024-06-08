Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Дании восстанавливается после нападения

Euronews: премьер Дании Метте Фридрексен восстанавливается после нападения

close
100%
Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен восстанавливается после травмы, полученной в результате нападения злоумышленника в Копенгагене. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что премьер находилась в состоянии шока. Она получила легкую травму шеи. Планировавшиеся на субботу, 8 июня, рабочие мероприятия премьера были отменены.

7 июня неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ожидается, что премьер Словакии вернется к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами